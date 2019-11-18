МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не исключает выхода на выплату дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО быстрее своего основного акционера — "Газпрома", сказал заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Мы подтверждаем наше намерение выйти на 50%… Что касается скорости, произойдет ли это быстрее — это не может произойти медленнее, чем у нашего основного акционера. Возможно, это произойдет быстрее, это дальше будет зависеть от многих факторов: от конъюнктуры, от наших потребностей с точки зрения проектов развития и от баланса между развитием и долгосрочным созданием стоимости и более краткосрочным возвратом денежных средств акционерам в виде дивидендов", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Мы сейчас уже находимся достаточно близко к цели в 50%, мы зафиксировали по итогам последних наших дивидендов, это было за шесть месяцев, в размере 40%, это уже достаточно близко к 50%. То есть, в принципе нам осталось пройти не такой большой путь", — добавил Янкевич.

Акционеры "Газпром нефти" в начале октября одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в размере 18,14 рубля на обыкновенную акцию — 40% чистой прибыли по МСФО. В последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды за первое полугодие в 2015 году. В 2018 году "Газпром нефть" выплачивала дивиденды за первые девять месяцев года — они составили 22,05 рубля на обыкновенную акцию. Дивиденды компании за 2018 год составили 30 рублей на обыкновенную акцию — 37,8% чистой прибыли группы по МСФО.

"Газпром нефть" ранее заявляла, что ставит целью рост дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО в среднесрочной перспективе.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 215 миллиардов рублей.