МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Отгруженную в конце апреля — начале мая в порту Усть-Луга (Ленинградская область) некондиционную нефть Urals, загрязненную из-за ЧП в "Дружбе", продали с дисконтом 10-15 долларов на баррель, рассказали РИА Новости источники в отрасли.

"Дисконт составил примерно 10-14 долларов на баррель", — сказал один из них, уточнив, что в основном данные партии отправились в страны АТР.

По его словам, объем отгруженной загрязненной нефти составил порядка 800-900 тысяч тонн.

Согласно данным другого источника, скидка на загрязненные партии, поставленные с 30 апреля до 13 мая включительно, составила 15 долларов на баррель.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба" попало загрязненное хлоридами сырье. Нефть из "Дружбы", в частности, после станции "Унеча" в Брянской области поступает далее в "Балтийскую трубопроводную систему-2", следуя по территории России в морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. Сама же "Дружба" идет в Белоруссию и через нее в Европу. Полностью поставки по системе были восстановлены с 1 июля.

Министр энергетики РФ Александр Новак 15 мая в Сочи говорил, что некондиционная нефть из нефтепровода "Дружба", погруженная на танкеры, может быть реализована с дисконтом в несколько долларов.