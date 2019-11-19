МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Западные эксперты ожидают значительного замедления темпов роста добычи сланцевой нефти в США. Компании вынуждены сокращать объемы бурения и сталкиваются с ограничениями доступа к рынку капитала. Однако в ОПЕК прогнозируют ускорение темпов роста добычи сланцевой нефти в США. Добыча в стране продолжает расти благодаря большому количеству ранее пробуренных скважин.

HIS Markit: у "сланцевой индустрии" США проблемы

В своем последнем обзоре ситуации на рынке нефти компания-провайдер экономической информации IHS Markit прогнозирует резкое замедление темпов роста добычи сланцевой нефти в США в 2020 году, а в 2021 году рост должен прекратиться полностью. Вице-президент IHS Markit по добыче нефти из нетрадиционных источников в Северной Америке Рауль ЛеБлан ожидает, что "сланцевая индустрия" США столкнется с самыми серьезными проблемами после обвала нефтяных цен в конце 2014 – начале 2015 года.

"Низкие цены и закрытие рынков капитала стали причиной вывода средств из системы. Инвесторы заставляют сланцевые компании соблюдать финансовую дисциплину. Капитализация этих компаний снижается, стоимость капитала на рынке заимствований повышается", — считает ЛеБлан.

В связи с этим специалисты IHS Markit прогнозируют замедление темпов роста добычи сланцевой нефти до 440 тыс. барр./сут. уже в 2020 году и полное прекращение роста в 2021 году. В 2018 году добыча сланцевой нефти в США увеличилась почти на 2 млн барр./сут. – рекордный показатель за всю историю нефтяной отрасли.

Отсутствие положительной динамики в нефтедобывающей отрасли США после нескольких лет роста добычи – в среднем более, чем на 1 млн барр./сут. ежегодно – приведет к драматическим изменениям на мировом рынке энергоносителей.

Уолл-Стрит поворачивается спиной к сланцевым компаниям, которые благодаря неограниченному доступу к рынку капитала добились быстрого роста добычи, но оказались неспособными приносить прибыль. Рост добычи сланцевой нефти "любой ценой" привел к падению цен на энергоносители, в результате подавляющее большинство сланцевых компаний стали генерировать не прибыль, а убытки. Американские банки все чаще отказывают в выдаче новых кредитов нефтяным компаниям, за исключением крупнейших разработчиков сланцевых структур.

Получение средств на фондовом рынке также стало затруднительным, поскольку акции сланцевых компаний сейчас торгуются в два-три раза дешевле, чем в 2017 году,

Если средняя цена на эталонный сорт WTI составит $50/барр., IHS Markit ожидает сокращения капитальных затрат на бурение и освоение скважин на 10% в этом году — до $102 млрд, на 12% в 2020 году — до $90 млрд, и на 8% в 2021 году — до $83 млрд. В течение трех лет объем инвестиций в добычу сланцевой нефти сократится на $20 млрд.

По мнению экспертов IHS Markit, при цене WTI $65/барр. сланцевые компании способны наращивать добычу и даже выплачивать – в ограниченном размере – дивиденды акционерам. При этом критической для сланцевых компаний считается цена WTI примерно $55/барр., поскольку она обеспечивает минимальный рост добычи и безубыточность инвестиций.

"Производители сланцевой нефти осознанно меняют свою бизнес-модель в ответ на требования инвесторов. Встает вопрос: какими должны быть условия для обеспечения роста? Ответ следующий: сейчас кривая добычи полностью зависит от цены на нефть", — считает ЛеБлан.

ЛеБлан не одинок

Главный исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд недавно сообщил, что сланцевые компании вынуждены учитывать требования инвесторов прекратить "сжигать деньги". Шеффилд также ожидает замедления роста добычи в следующем году. По его мнению, это будет способствовать повышению цен на нефть. Во время общения с аналитиками глава Pioneer Natural Resources заявил: "Я не думаю, что ОПЕК следует слишком сильно переживать о росте добычи нефти в США в долгосрочной перспективе". Он с оптимизмом смотрит на рынок нефти и ожидает скорого завершения периода низких цен на нефть.

Бывший глава EOG Resources – крупнейшего производителя газа в США – Марк Папа постоянно говорит о замедлении темпов роста добычи. Недавно он резко понизил прогноз по добыче нефти в 2020 году. В следующем году рост добычи составит всего 400 тыс. барр./сут. по сравнению с 700 тыс. барр./сут. согласно предыдущего прогноза.

"Это, вероятно, произойдет не только в 2020 году. Я полагаю, темпы роста добычи сланцевой нефти в США в годовом исчислении будут значительно ниже, чем ожидают многие сейчас", — уверен экс-глава EOG Resources.

Папа указывает на истощение наиболее продуктивных участков на основным сланцевых структурах. Кроме того, скважины бурятся слишком близко друг к другу, что ведет к быстрому истощению сланцевых месторождений.

Министр энергетики РФ Александр Новак также ожидает, что рост добычи в США прекратится в ближайшем будущем. На Западе расценили слова российского министра, как предвидение конца "сланцевой революции". Новак считает, что при нынешних ценах добыча нефти в США не будет расти такими же темпами, как в предыдущие годы.

Прогнозы от ОПЕК и EIA

В отличие от западных экспертов, ОПЕК не ожидает замедления добычи в США. В последнем отчете организации прогнозируется увеличение добычи сланцевой нефти в США к 2025 году на 40% по отношению к 2018 году – до 17 млн барр./сут. Это на 3,1 млн барр./сут. больше, чем в предыдущем прогнозе.

Ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия выступает за ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В следующем месяце должна состояться очередная встреча представителей стран-участников ОПЕК+ в Вене. Если ожидается ускорение роста добычи в США, то ОПЕК+ необходимо принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы не допустить обвала цен на нефтяном рынке.

Если прогноз ОПЕК не оправдается, то это может привести к образованию дефицита предложения на рынке нефти уже в ближайшем будущем.

Управление энергетической информации (EIA) США озвучило прогноз добычи сланцевой нефти в декабре. Согласно прогнозу, добыча увеличится до 9,133 млн барр./сут., что на 49 тыс. барр./сут. больше, чем в ноябре.

Наибольший рост ожидается на Permian Basin. На этой структуре добыча увеличится на 57 тыс. барр./сут., достигнув 4,727 млн барр./сут. На других сланцевых структурах производство увеличится незначительно – менее, чем на 10 тыс. барр./сут. – или останется на прежнем уровне.

На структурах Eagle Ford и Anadarko добыча в следующем месяце снизится – на 12 тыс. барр./сут. и 14 тыс. барр./сут. соответственно.

В декабре 2019 года добыча сланцевого газа в США увеличится незначительно – всего на 263 млн куб. футов – и составит 85,193 млрд куб. футов.

Из-за удручающих финансовых результатов и требований сократить затраты сланцевые компании уменьшают объемы бурения. По данным Baker Hughes, 15 ноября в США насчитывалось 806 действующих буровых установок – на 276 меньше, чем годом ранее. Однако рост добычи сланцевой нефти продолжается благодаря большому количеству пробуренных, но неосвоенных скважин (DUC). В октябре их число сократилось по сравнению с сентябрем на 225 – до 7,64 тыс. Количество DUC снижается во всех регионах, где ведется добыча сланцевой нефти, в том числе на Permian Basin. Ранее на этой структуре, где добывается более трети всей американской нефти, наблюдалось увеличение объемов бурения и числа DUC.