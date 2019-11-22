МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" в пятницу подвел итоги продажи 3,59% своих акций — компания выручила 187,7 миллиарда рублей, что стало крупнейшим размещением на российском рынке начиная с 2007 года. Весь этот пакет достался одному неназванному покупателю, и рынку остается только гадать, кто же это был.

Сделка с таинственным инвестором прошла по цене заметно ниже рыночной, вместе с тем и биржевые котировки в результате не обвалились, как это обычно происходит при выходе на рынок столь большого объема акций.

ДЕТАЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Компания в четверг сообщила, что ее дочерняя структура "Газпром газораспределение" продаст в тот же день 850,6 миллиона акций "Газпрома" на Московской бирже. Заявки принимались с 10.00 до 17.00, за это время инвесторы подали 479 предложений общим объемом 237,75 миллиарда рублей. Но уже в пятницу стало известно, что весь пакет был продан одному покупателю по цене 220,72 рубля за штуку, то есть с дисконтом в 11% к уровню закрытия торгов в среду.

По похожей схеме газовая компания продала часть квазиказначеек в июле. Тогда две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали 2,93% акций компании по 200,5 рубля за бумагу, что соответствует стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей. Тогда дисконт к уровню до размещения составил 5,4%.

До июля на балансе у группы "Газпром" находились квазиказначейские акции на 6,64% от уставного капитала. Компания в 2009 году в дополнение к уже имевшемуся небольшому количеству квазиказначеек выкупила 2,93% своих бумаг у E.ON Ruhrgas, а в 2016 году — 3,59% у ВЭБа. Эти два пакета и были проданы в текущем году, теперь у компании осталось квазиказначеек лишь на 0,12%.

САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Глава "Газпрома" Алексей Миллер еще в июне говорил, что компания хочет монетизировать свои квазиказначейские акции, подчеркнув, что этот пакет "для рынка совсем-совсем не маленький". В ноябре, спустя четыре месяца после июльского SPO, зампред правления компании Фамил Садыгов заявил, что "Газпром" планирует в ближайшее время продать оставшиеся на балансе акции.

Старший аналитик Альфа-банка Антон Корыцко отмечает, что дата продажи выбрана "Газпромом" не случайно. "Мы считаем, что это связано с предстоящим заседанием правления компании, на котором будут обсуждаться новая дивидендная политика и бюджет на 2020 год", — заявил эксперт РИА Новости. Правление компании обсудит эти два вопроса 5 декабря.

Кроме того, размещению сейчас способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, так как фондовые индексы находятся на максимумах, а акции "Газпрома" в этом году заметно подорожали, сказал РИА Новости старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. С начала года и до момента объявления о втором SPO бумаги подорожали на 61% — до 248 рублей, на пике (ранее в ноябре) цена и вовсе почти достигла 273 рублей.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ И БОЛЬШАЯ СКИДКА

Главным вопросом остается, кто именно выкупил долю в компании. Покупатель июльского пакета так и остался неизвестным. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, покупатель в нынешней сделке был определен заранее, и это может быть тот же инвестор, который приобрел пакет "Газпрома" летом. Сама компания охарактеризовала его как "крупного институционального инвестора, ориентированного на долгосрочные вложения".

Неожиданностью также стал большой дисконт к рынку. По подсчетам аналитика ГК "Финам" Алексея Калачева для РИА Новости, фактически покупатель сэкономил 20 миллиардов рублей по сравнению с суммой, которую ему бы пришлось заплатить, купив эти акции на рынке. "На самом деле даже больше, поскольку скупая акции не бирже, покупатель поднял бы цену выше", — добавил эксперт.

"То, что сделка была проведена через биржу, через сбор заявок и официальное объявление результата, ее легализует и как бы снимает вопросы, почему именно этот покупатель и почему именно эта цена. Сделка будет считаться как бы рыночной", — пояснил он.

"Мы удовлетворены результатами прошедшего размещения акций ПАО "Газпром", которое стало крупнейшим на российском рынке, начиная с 2007 года, и уже вторым крупным размещением, проведенным исключительно на площадке Московской биржи…. Выбранный нами формат проведения сделки позволил избежать коррекции цены акций, характерной при стандартной процедуре вторичного размещения. Так, цена закрытия в день размещения превысила цену закрытия предыдущего дня на 2,6%", — отметил зампред правления "Газпрома" Садыгов.

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Обычно после проведения SPO с дисконтом котировки акций стремятся к уровню цены размещения, однако в данном случае этого не произошло. В среду торги акциями "Газпрома" закрылись на отметке 248 рублей, в четверг — 254,4 рубля, в пятницу 252 рубля. Снижения не было вовсе, не говоря уж о падении к уровню размещения в 220,72 рубля.

"Слабая реакция рынка на столь обширный дисконт связана с тем, что новый владелец пакета, скорее всего, не будет реализовывать его на бирже в обозримом будущем, так как является стратегическим инвестором на длительный срок", — прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Можно ожидать небольшой просадки в ближайшую неделю, но вряд ли она будет сколь-нибудь существенной, так как "Газпром" все еще остается недооцененной компанией с учетом ожидаемого повышения дивидендных выплат", — отметил он.

Еще один фактор поддержки котировок указал Александр Осин из "Фридом Финанс". "Весь пакет был продан одному инвестору, что свидетельствует в пользу оценок устойчивого стратегического спроса на данные бумаги", — сказал он.