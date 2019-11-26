МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2019 года выросла в на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 520,9 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Отмечается, что увеличение чистой прибыли сдерживалось снижением неденежной прибыли по курсовым разницам, а положительное влияние на динамику чистой прибыли оказало снижение эффективной ставки налога на прибыль.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 14,5% и составил 958 миллиардов рублей. Выручка от реализации снизилась на 1% и составила 5,929 триллиона рублей.

"Рост EBITDA в первую очередь связан с повышением доходности сегмента "Переработка, торговля и сбыт" в связи с ростом маржи переработки в России, увеличением объемов переработки и улучшением корзины производимой продукции на НПЗ компании, а также улучшением результатов розничного и трейдингового бизнесов", — говорится в материалах.

Добавляется, что негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на нефть в долларовом выражении и уменьшение объемов трейдинга нефтепродуктами.

Капитальные затраты "Лукойла" за январь-сентябрь 2019 года снизились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 314 миллиардов рублей.

Как отмечает компания, снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане, а также завершением основных строительных работ на месторождениях им. Корчагина и им. Филановского в Каспийском море.

При этом свободный денежный поток за девять месяцев 2019 года составил 517,1 миллиарда рублей, увеличившись на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост связан с увеличением операционного денежного потока и сокращением капитальных затрат.

В третьем квартале 2019 года капитальные затраты выросли на 1,4% относительно предыдущего квартала и составили 109,1 миллиарда рублей. Рост связан с развитием каспийских проектов, а также реализацией точечных проектов на НПЗ в России. Свободный денежный поток в третьем квартале 2019 года составил 208,9 миллиарда рублей, что на 28,6% больше по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.