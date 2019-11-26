МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Компания Wolgodeminoil ("Волгодеминойл"), совместное предприятие Wintershall Dea и дочернего общества "Лукойла" — РИТЭКа, выиграло аукцион на право пользования участком Северо-Белокаменное в Саратовской области, говорится в пресс-релизе немецкой компании.

Wintershall Dea указывает, что лицензия выдается на разведку и добычу полезных ископаемых на 25 лет. Как сообщается в пресс-релизе, в течение первых пяти лет планируется провести сейсмические исследования и разведочное бурение, и на этом основании будет принято решение о целесообразности дальнейшего разведочного и эксплуатационного бурения.

"Проведение геологоразведочных работ на данном участке недр является непростой задачей, поскольку сейсморазведочные работы напрямую зависят от погодных условий, а для их выполнения необходим сейсморазведочный флот. Впоследствии бурение будет проводиться с суши, что потребует строительства длинных наклонно-направленных скважин или скважин S-образной формы. Все это станет возможным благодаря техническому ноу-хау акционеров предприятия", — также сообщает компания.

"Wolgodeminoil уже более 25 лет является великолепным примером германо-российского партнерства. Я уверен, что успех этого аукциона будет выгоден для будущего Wolgodeminoil, поскольку он расширяет ресурсную базу компании в регионе и предоставляет дополнительные возможности для добычи углеводородов на долгие годы", — приводятся в сообщении слова члена правления Wintershall Dea, а также ответственного за деятельность компании в России Тило Виланда.

СП "Волгодеминойл", старейшее совместное предприятие по добыче углеводородов между российским и западноевропейским партнерами, было основано в 1992 году. На равных долях акциями предприятия владеют Wintershall Dea и ООО "РИТЭК". В настоящий момент добыча ведется на трех лицензионных участках в Волгоградской области. В 2018 году добыча на 12 месторождениях составила более 4,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.