МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Подавляющее большинство сланцевых компаний снова получили большие убытки в третьем квартале 2019 года. Но добыча в США продолжает расти и находится на рекордно высоком уровне. Ожидается увеличение числа банкротств среди сланцевых компаний в конце этого и в 2020 году.

Россия не выражает беспокойства и ожидает выхода добычи нефти в США "на полочку".

ПРОВАЛЬНЫЙ ТРЕТИЙ КВАРТАЛ

Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) провел исследование финансовых показателей 38 крупнейших сланцевых компаний США в третьем квартале. Согласно ему, замедление темпов роста добычи сланцевой нефти в США происходит одновременно с увеличением убытков американских сланцевых компаний.

Совокупный убыток – негативный денежный поток – 38 сланцевых компаний в июле-сентябре 2019 года составил $1,26 млрд. Эксперты IEEFA считают, что незначительный положительный денежный поток во втором квартале может оказаться лучшим результатом за всю историю сланцевой революции.

В институте особо указывают на то, что в третьем квартале не удалось повторить результаты второго квартала.

"Удручающие результаты третьего квартала завершают десятилетие разочарований для инвесторов в добычу сланцевой нефти, которые годами ждали прибыль от быстрорастущей добычи нефти и газа", — написали в исследовании эксперты IEEFA Кларк Уильямс-Дерри и Кэти Хиппл.

Перспективы становятся все более мрачными, поскольку убытки сланцевых компаний растут вместе с увеличением добычи. Для поддержания производства в течение десятилетия росли заимствования и долги перед банками, пик выплат по которым наступает в ближайшие три года. В августе Wall Street Journal сообщила, что сланцевые компании должны выплатить по долгам $9 млрд до конца 2019 года, но в 2020-2022 годах сумма возрастет до $137 млрд.

Без новых кредитов погасить такой огромный объем невозможно. Но сланцевые компании оказались в немилости у инвесторов, которыми преимущественно являются американские банки. Кроме того, не имея возможности привлекать кредитные средства, американские нефтяники также не смогут наращивать объемы бурения новых скважин, чтобы компенсировать падение добычи на сланцевых структурах.

В IEEFA указывают, что совокупный убыток 38 сланцевых компаний в третьем квартале был бы значительно больше, если бы не результаты EOG Resources. Положительный денежный поток этой компании стал самым большим — $571 млн.

Однако финансовые показатели трех компаний – Diamondback Energy, Chesapeake Energy и EQT – оказались обескураживающими.

СЛАНЦЕВЫЕ КОМПАНИИ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

Diamondback Energy снизила добычу нефти, поскольку новые скважины не дали ожидаемых результатов. Плохие производственные показатели негативно сказались на капитализации компании, акции которой значительно подешевели. Снижение капитализации уменьшает возможности сланцевых компаний привлекать средства на фондовом рынке.

Chesapeake Energy предупредила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о возможном банкротстве, что свидетельствует о финансовых проблемах, которые ее руководство не способно преодолеть. Эксперты уверены, что банкротство Chesapeake – это вопрос времени.

EQT – крупнейшая газодобывающая компания США – из-за убытков в третьем квартале, которые составили $173 млн, значительно сократила штат сотрудников и снижает объемы бурения. В связи с этим ожидается падение добычи газа EQT в следующем году.

Снижение цен на американский эталонный сорт WTI также способствовало росту убытков сланцевых компаний. Однако добыча сланцевой нефти нерентабельна в большинстве случаев и при более высокой цене на нефть, как это было во втором квартале, когда средняя цена WTI составила около $60/барр.

Нефтегазовые компании постоянно получали финансирование за счет заимствований или продажи своих акций на фондовом рынке, чтобы получить средства, необходимые для добычи нефти и газа на сланцевых структурах.

Еще в 2017 году Wall Street Journal сообщила, что за время сланцевой революции затраты на добычу нефти и газа на $280 млрд превысили выручку от продажи углеводородов. Эксперты признают, что сланцевые компании повысили эффективность производства, но все равно несут убытки.

До недавнего времени банки – основные спонсоры сланцевой революции в США – мирились с ростом задолженности нефтяных компаний и продолжали выдавать кредиты. Однако сейчас отношение банков меняется, они все чаще отказывают в предоставлении кредитов сланцевым компаниям, которые становятся "токсичными активами".

С начала 2015 года по конец третьего квартала 2019 года 199 сланцевых компаний объявили себя банкротами. Несмотря на значительное сокращение расходов, ожидается увеличение числа банкротств до конца этого года и в 2020 году. Более того, из-за растущих убытков сланцевые компании вынуждены снижать расходы – в первую очередь за счет бурения – что неминуемо приведет к падению добычи.

В IEEFA и других компаниях все больше считают, что сейчас инвесторы осторожничают, поскольку рассматривают добычу сланцевой нефти как спекулятивное предприятие с несостоятельной бизнес-моделью.

ПРОТИВНИКА ЛУЧШЕ ПЕРЕОЦЕНИТЬ, ЧЕМ НЕДООЦЕНИТЬ

Выступая на экономическом форуме "Россия, вперед" президент РФ Владимир Путин заявил, что США становятся экспортерами нефти и газа, но это не вызывает беспокойства.

Сейчас США являются мировым лидером по добыче углеводородов в мире, став нетто-экспортером газа, но пока остаются нетто-импортером нефти. Согласно EIA, добыча нефти в США составляет 12,8 млн барр./сут. Данные предварительные и подлежат корректировке, но США уверенно удерживают первенство по добыче нефти в мире, опережая Россию и Саудовскую Аравию.

"Что касается того, кто сколько производит. Совсем недавно был момент, когда Россия была номер один в мире по производству нефти. Это – не самоцель", — заявил Путин.

Также российский президент, ссылаясь на мнение специалистов, ожидает скорого прекращения роста добычи сланцевой в США. "На взгляд наших специалистов, в целом американская добыча вышла, как говорят нефтяники, на полку сейчас. Мы не прогнозируем серьезного роста", — сказал Путин.

Однако рост добычи нефти в США продолжается, несмотря на очевидное замедление в этом году. Вопреки официальным прогнозам, многие западные эксперты уверены: если средняя цена на WTI останется в диапазоне $55-60/барр., то рост добычи в 2020 году составит 400-450 тыс. барр./сут. вместо ожидаемого ранее 1 млн барр./сут. Более того, инвестиции в нерентабельную добычу сланцевой нефти становятся бременем для всей американской экономики.

Путин также заявил, что имеющиеся у США технологии разработки сланцевых структур являются варварскими, и для России они неприемлемы.

Однако следует сказать, что советники российского президента не учитывают изменения, которые происходят в сланцевой индустрии США. В связи с банкротством многих малых и средних сланцевых компаний уже в следующем году в нефтяной отрасли США ожидается большое количество слияний и поглощений.

Обремененные огромными долгами компании не способны наращивать добычу, поэтому на смену им идут гиганты, обладающие необходимыми средствами, технологиями и доступом к рынку капитала – в том числе ExxonMobil и Chevron.

Даже в случае убытков крупнейшие американские вертикально-интегрированные компании способны их компенсировать за счет прибыли в downstream (нефтепереработке, нефтехимии и сбыте) или за счет добычи за пределами США. Более того, ExxonMobil и Chevron уже начали распродажу своих активов за рубежом, чтобы сосредоточиться на Permian Basin – крупнейшей сланцевой структуре в США, где добывается более трети американской нефти.

Извлечение прибыли в расчет не берется, когда ставится иная задача – доминирование на мировом рынке энергоносителей. Финансовые потери – ничто. Победа цены не имеет.