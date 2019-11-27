МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "Транснефть" вывела на максимальную проектную мощность объекты трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО), передает корреспондент РИА Новости с места запуска.

Увеличение мощности ВСТО произошло в соответствии с распоряжением правительства РФ по двум направлениям: расширение первой очереди (ВСТО-1, участок "Тайшет-Сковородино") до 80 миллионов тонн и второй (ВСТО-2, участок "Сковородино-Козьмино") — до 50 миллионов тонн нефти в год.

Церемония запуска состоялась в ходе заседания совета директоров в Москве в режиме телемоста с объектами системы на Дальнем Востоке. Министр энергетики РФ Александр Новак и президент "Транснефти" Николай Токарев дали команду осуществить пуск построенных нефтеперекачивающих станций для перевода ТС "Восточная Сибирь – Тихий океан" в работу на максимальной мощности. "Трубопроводная система выведена на полную мощность", — сказал Токарев.

По ВСТО осуществляются поставки российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на внутренний рынок. С 2010 года "Транснефть" ведет поэтапное увеличение мощности системы ВСТО. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на экспорт через нефтяной терминал "Козьмино" в Приморском крае, а также на нефтеперерабатывающие заводы РФ (ООО "РН-Комсомольский НПЗ", АО "НКК-Хабаровский НПЗ").

Токарев 30 октября в Будапеште говорил, что нефтепровод выводится на проектную мощность на 11 лет раньше срока. Нефтепроводная система ВСТО на участке Тайшет – Сковородино (ВСТО-1) была построена за три года и введена в эксплуатацию в 2009 году. В том же году был введен в эксплуатацию нефтеналивной порт в бухте Козьмина для обеспечения танкерных поставок нефти в страны АТР и КНР. До ввода в действие ВСТО-2 в 2012 году доставка нефти от Сковородино до Козьмино осуществлялась железнодорожным транспортом. В 2010 году "Транснефть" приступила к работам по расширению ВСТО-1 до 80 миллионов тонн в год.

Строительство второй очереди трубопроводной системы ВСТО — от Сковородино (Амурская область) до нефтеналивного порта Козьмино (Приморский край) — началось в 2010 году. Она была введена в эксплуатацию в 2012 году — на два года раньше планового срока. Ввод в эксплуатацию ВСТО-2 позволил постепенно отказаться от поставки нефти в порт Козьмино железнодорожным транспортом.