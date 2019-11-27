МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Результаты работы "Лукойла" могут принести акционерам компании по итогам третьего квартала дивиденды в размере 120 рублей на акцию при расчете выплат по новым принципам дивидендной политики, говорится в презентации компании.

Совет директоров "Лукойла" в середине октября утвердил новые принципы дивидендной политики, согласно которым компания будет выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. Утвердить новую дивидендную политику планируется на заседании совета директоров компании 12 декабря, говорил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

В октябре совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на акцию. При этом компания поясняла, что выплаты рассчитаны по новым принципам дивидендной политики, а базой для расчета стала отчетность за январь-июнь. Суммарно на промежуточные дивиденды за девять месяцев компания планирует направить 100% скорректированного свободного денежного потока за шесть месяцев — 133 миллиарда рублей. В третьем квартале этот показатель составил 83 миллиарда рублей.

Внеочередное собрание акционеров компании рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 3 декабря.

Размер дивидендов-2018 с учетом промежуточных составил 250 рублей на обыкновенную акцию. По итогам девяти месяцев 2018 года "Лукойл" выплачивал 95 рублей на акцию. Суммарно компания направила на финальные и промежуточные дивиденды 26% своей чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году составила 619,2 миллиарда рублей.