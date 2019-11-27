МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 452 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения этих запасов на 0,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 100 тысяч баррелей и составила 12,8 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,1 миллиона баррелей — до 44,1 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 5,1 миллиона баррелей, или на 2,3% — до 226 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, составив 116,4 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,75 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,4 миллиона баррелей — до 636,2 миллиона баррелей.