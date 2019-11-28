МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Представители российских нефтекомпаний и глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече в четверг договорились о том, что РФ остается в ОПЕК+ с существующими квотами, в конце марта снова обсудят ситуацию, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.

"Мы остаемся в сделке с теми же квотами, а в конце первого квартала встречаемся, обсуждаем", — ответил Маганов на вопрос об итогах встречи.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли в конце марта встреча Новака с представителями нефтекомпаний.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.