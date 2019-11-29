МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Запуск нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) на полную мощность позволяет диверсифицировать экспорт российской нефти.

Все больше "черного золота" из РФ будет утекать с Запада на Восток, где расположены страны, определяющие спрос на энергоносители в мире – прежде всего Китай.

Из-за торговой войны и обострения политических отношений между Вашингтоном и Пекином на фоне событий в Гонконге только ВСТО может гарантировать бесперебойные поставки нефти в КНР.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ УТЕКАЕТ С ЗАПАДА НА ВОСТОК

По словам руководства "Транснефти", выход ВСТО на полную мощность изначально планировался в 2030 году, но восточное экспортное направление оказалось крайне востребованным, поэтому работы по увеличению пропускной способности нефтепровода было решено ускорить.

Мощность ВСТО была доведена до 80 млн т/г на участке Тайшет-Сковородино и до 50 млн т/г — на участке Сковородино-Козьмино.

Изначально маршрут ВСТО пролегал вблизи северной оконечности озера Байкал. Международные и российские "экологические" организации развернули кампанию против строительства нефтепровода под предлогом защиты уникального озера. "Транснефти" пришлось изменить маршрут, чтобы трубопровод пролегал как можно дальше от Байкала. В результате, протяженность ВСТО увеличилась почти на 900 км. Но нет худа без добра – новый маршрут был проложен рядом со многими месторождениям Восточной Сибири, что ускорило их освоение.

Участок Тайшет-Сковородино мощностью 30 млн т/г был запущен в 2009 году, что позволило значительно увеличить поставки российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Был сделан первый шаг на пути диверсификации экспортных маршрутов: российские нефтяники получили возможность выбирать направление экспорта в зависимости от спроса на нефть в Европе или АТР.

Запуск первой очереди ВСТО вызвал шквал негативных заявлений на Западе. При этом, делались противоречивые утверждения: отсутствие в России объемов, необходимых для полной загрузки нефтепровода; отсутствие спроса на российскую нефть, поставляемую в восточном направлении. Китай в начале 2000-х только набирал обороты экономического развития, поэтому западные эксперты не ожидали умеренного спроса на нефть в этой стране.

Несмотря ни на что, "ТранснефтЬ" вела строительство ВСТО ударными темпами и запустила в эксплуатацию первую очередь в 2009 году – на три года раньше намеченного строка. Одновременно с этим начались отгрузки на новом экспортном терминале в бухте Козьмино на берегу Японского моря, куда нефть доставлялась из Сковородино по железной дороге.

Для экспорта в Китай от Сковородино до российско-китайской границы в районе Мохэ был построен отвод протяженностью 64 км и мощностью до 15 млн т/г. Трубопроводные поставки в Китай начались в 2011 году. В 2017 году пропускная способность отвода Сковородино-Мохе была увеличена до 30 млн т/г. Однако китайские партнеры не смогли подготовить свою трубопроводную систему, чтобы принять российскую нефть в полном объеме. В 2018 году Китай импортировал из России 28,3 млн т/г.

По словам главы "Транснефти" Николая Токарева, объем поставок по маршруту Сковородино-Мохэ будет доведен до 30 млн т/г в этом году. Участок ВСТО от Сковородино до Козьмино протяженностью более 2 тысяч км был построен всего за два года и введен в эксплуатацию в 2012 году – на два года раньше запланированного срока.

Начальная мощность второй очереди ВСТО (участок Сковородино-Козьмино) составила 30 млн т/г, к 2015 году была доведена до 35 млн т/г, а сейчас возросла до 50 млн т/г.

Кроме того, строительство ВСТО позволило начать трубопроводные поставки на два дальневосточных НПЗ. Хабаровский и Комсомольский НПЗ были подключены к ВСТО в 2015 и 2019 году соответственно. Поставки значительно улучшили экономику переработки нефти. Объемы производства на двух заводах позволяют полностью обеспечить необходимыми нефтепродуктами весть Дальний Восток и соседние регионы Восточной Сибири, где постоянно возникают проблемы с обеспечением моторным топливом.

По мере строительства и расширения ВСТО увеличивались поставки в восточном направлении. Российская нефть сорта ВСТО стала востребована не только в Китае, но и в других странах АТР. Поставлять нефть на Восток хотели бы многие российские нефтяные компании, поскольку данное направление является премиальным – цены на энергоносители выше, чем в других регионах. Единственным поставщиком российской трубопроводной нефти в Китай является "Роснефть", остальные компании осуществляют экспорт через терминал в Козьмино.

По словам Токарева, в этом году поставки через Козьмино достигнут 32,7 млн тонн, а в 2020 году вырастут до 34 млн тонн. Более половины нефти, отгружаемой в Козьмино, поступает в Китай.

ВСТО позволил России успешно противостоять давлению "объединенного Запада" после кризиса 2014 года.

ВСТО ОБЕСПЕЧИТ КИТАЙ НЕФТЬЮ

Зависимость Китая от поставок энергоносителей из-за рубежа продолжает расти – за счет импорта обеспечивается свыше 70% потребности в нефти, которая поступает в страну по морю.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт нефти достиг в октябре 2019 года рекордного объема – 45,51 млн тонн (10,72 млн барр./сут.), что на 11,5% больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Несмотря на избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке, спрос на нефть в Китае уверенно растет благодаря запуску в эксплуатацию новых НПЗ и нефтехимических комплексов. Растущий китайский рынок стал самым привлекательным для всех стран-экспортеров нефти.

В течение последних двух лет Россия была крупнейшим экспортером нефти в Китай, но в середине этого года ситуация изменилась. Воспользовавшись санкциями США против Ирана и Венесуэлы, Саудовская Аравия резко нарастила поставки в КНР и стала лидером среди экспортеров.

В январе-октябре 2019 года экспорт Саудовской Аравии в Китай составил 68,12 млн тонн, а России – 62,66 млн тонн.

Китайский рынок является крайне привлекательным для США. Несмотря на торговую войну между Вашингтоном и Пекином, американские компании сократили экспорт в Китай, но не отказались от него полностью. За десять месяцев этого года поставки нефти из США в Китай составили 6,09 млн тонн.

Отношения между Китаем и США могут серьезно обостриться после подписания Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Закон предусматривает ужесточение политики США в отношении Гонконга и обязывает американскую администрацию пересматривать ежегодно торговые отношения с этим регионом Китая, имеющим особый статус. Кроме того, предусматриваются санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге.

Пекин пригрозил ответными мерами, поскольку рассматривает действия США как грубое вмешательство во внутренние дела Китая и "неприкрытое гегемонистское поведение". Обострение отношений между двумя странами может привести к полному прекращению импорта американской нефти и сбоям в морских поставках. Гарантировать бесперебойные поставки нефти в Китай может только Россия благодаря запуску на полную мощность ВСТО.