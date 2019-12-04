МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 ноября, уменьшились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 447,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения этих запасов на 1,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, осталась на уровне прошлой недели в 12,9 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,3 миллиона баррелей — до 43,8 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 1,5% — до 229,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю поднялись на 3,1 миллиона баррелей, или на 2,6%, составив 119,5 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1 миллион баррелей — до 635,2 миллиона баррелей.