МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в пятницу приняли решение о дополнительном сокращении добычи в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 года. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, дополнительное сокращение добычи нефти для членов ОПЕК составит 372 тысячи баррелей в сутки, а для стран, которые не входят в организацию, — 131 тысячу баррелей в сутки.

Исключения из сокращений добычи в рамках сделки сохранены для Ирана, Ливии и Венесуэлы.

При этом на долю России, по словам Новака, придется 300 тысяч баррелей в сутки. Ранее в рамках сделки РФ обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Таким образом, по новым условиям России придется увеличить объем сокращения добычи на 72 тысячи баррелей в сутки.

В настоящий момент договор предусматривает сокращение всеми участниками добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Он действует до конца марта 2020 года, но с учетом согласованных условий общий объем в первом квартале 2020 года составит 1,7 миллионов баррелей в сутки. Вдобавок к этому Саудовская Аравия, чьи обязательства и так увеличиваются на 167 тысяч баррелей в сутки, добавит еще 400 тысяч баррелей в сутки. С учетом ее добровольного вклада общее сокращение добычи ОПЕК+ достигнет 2,1 миллионов баррелей в сутки.

При этом договоренностей по исключению конденсата из расчетов сделки ОПЕК+ пока нет, в первом квартале 2020 года будут действовать прежние правила, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Пока никаких изменений нет. Те правила, которые существовали до сегодняшнего дня, они будут распространяться пока что и на договоренности, которые приняты сегодня", — сказал министр, отвечая на вопрос, учитывает ли потолок по добыче каждой страны конденсат или цифры включают только нефть.

Ранее Россия просила исключить конденсат из расчетов квот по сокращению добычи нефти в рамках сделки. Это сделало бы условия соглашения равными для членов ОПЕК и участников, не принадлежащих к картелю. По словам Новака, страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов квот для стран не-ОПЕК.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится на первой неделе марта 2020 года в Вене, внеочередное заседание ОПЕК+ пройдет 5 марта.