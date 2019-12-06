ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Министр нефти Нигерии Тимипре Силва встретился с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым, они обсудили возможность новых проектов компании в стране.

"Да", — сказал министр журналистам на вопрос, проводилась ли встреча с главой "Лукойла".

"Лукойл" очень заинтересован в инвестициях в Нигерию. Обсуждали долю в уже существующих активах, и они также рассматривают инвестиции в новые активы", — сказал министр.

Он отметил, что стороны рассматривают как нефтяные, так и газовые проекты.