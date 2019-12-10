КИЕВ, 10 дек — ПРАЙМ. Киев будет договариваться с Москвой по газовому вопросу дальше, но возможно — на фоне "газовой войны". Об этом, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Путин: Газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас

"Мы достигли своей цели в газовом вопросе — вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно — с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток — 2" не достроен", —пишет Гончарук.

Премьер-министр отмечает, что Киеву нужен долгосрочный газовый контракт.

Напомним, что накануне в Париже завершился первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (входят Франция, Германия, Россия и Украина). На полях саммита прошли переговоры России и Украины по вопросам поставок газа.

После завершении встречи в ночь на вторник глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев не достигли никаких договоренностей. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в свою очередь сказал, что стороны "договорились продолжать договариваться".

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