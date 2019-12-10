МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке оправдал нефтяную компанию Exxon Mobil по делу об обмане инвесторов путем утаивания информации о климатических рисках, передает агентство Блумберг.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала иск против нефтяного гиганта в октябре 2018 года. Позднее с аналогичным иском обратились в суд власти штата Массачусетс.

"Офис генпрокурора не смог доказать, предоставив достаточно веские доказательства, что Exxon Mobil допускала значительные искажения или умолчания относительно своей деятельности, которые могли бы ввести в заблуждение любого здравомыслящего инвестора", — говорится в заключении, которое составил судья Верховного суда Нью-Йорка Барри Острейджер.

Прокуратуры Нью-Йорка и Массачусетса проводили расследование касательно того, вводила ли компания Exxon Mobil инвесторов и общественность в заблуждение, утаивая информацию о влиянии углеводородного топлива на риски изменения климата. Exxon опровергает эти обвинения.