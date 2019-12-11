ВАРШАВА, 11 дек — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN ожидает, что избавится от загрязненной нефти только к концу 2020 года, заявил глава компании Игорь Василевский.

В среду стало известно, что польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба". При этом компания не назвала сумму претензий.

Василевский пояснил, что НПЗ, получающие нефть от PERN, покупают загрязненное сырье медленнее, чем ожидалось. "Польские и немецкие НПЗ имеют свою систему производства. На наши просьбы брать больше загрязненной нефти они отвечают, соблюдая дистанцию. Они заказывают поставки, и мы их должны выполнять на регулярной основе. Есть резервуары с загрязненной нефтью и без нее. Компании решают, откуда брать нефть. Есть жесткие ожидания по отношению к показателю PPM", — цитирует Василевского издание BiznesAlert.

"Такими темпами мы спокойно будем перерабатывать загрязненную нефть еще весь 2020 год. Все зависит от клиентов", — добавил Василевский.

Он также считает, что компании-переработчики пока не должны объявлять полную сумму претензий к российским поставщикам. "Переработчики до момента окончательной переработки загрязненной нефти не смогут показать полную сумму. Сегодня любые расчеты чреваты риском ошибки. После переработки последней партии будет известно, что нужно заменить, а что отремонтировать", — сказал глава PERN.

"Мы ожидаем долгого разговора с россиянами", — заключил он.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти должна "Транснефть", однако иностранные компании, получающие российскую нефть, должны направлять свои претензии по качеству сырья грузоотправителям, то есть нефтяным компаниям из РФ, с которыми у них действуют контракты. Затем эти российские компании направляют свои претензии "Транснефти". Она зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе".