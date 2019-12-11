МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти вечером в среду уверенно опускается, удешевление уже превысило 1% по основным маркам после данных минэнерго США о снижении запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,4%, до 63,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,23%, до 58,51 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на данные минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 0,2%, до 447,9 миллиона баррелей. А в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщал, что по его оценке этот показатель за прошлую неделю также вырос, на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 3,7 миллиона неделей ранее.

Кроме того, ранее в среду ОПЕК подтвердила прогноз роста добычи нефти США. Ожидается, что эта добыча в 2020 году достигнет 13,2 миллиона баррелей в сутки после 12,19 миллиона, которые ожидаются по итогам года текущего.