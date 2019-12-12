МОСКВА, 12 дек — Прайм. Совет директоров "Лукойла" утвердил изменения в положении дивидендной политики, согласно которым компания будет направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока, говорится в пресс-релизе компании.

"Общая сумма дивидендов по размещенным акциям компании за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "Лукойл", составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании", — говорится в сообщении "Лукойла".

"Скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО "Лукойл", подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО "Лукойл", — отмечает компания.

Кроме того сообщается, что промежуточные дивиденды согласно новым изменениям выплачиваются дважды в год, при этом их размер рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев.