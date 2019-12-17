МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Доллар США сохранит свою ведущую роль в международной торговле и продолжит влиять на ценообразование нефти в горизонте до 2035 года, сообщается в прогнозе "Лукойла".

"Для снижения зависимости от курсовых колебаний многие государства пытаются вести взаиморасчеты в национальных валютах. Важным событием на пути принятия альтернативных способов расчета за нефть стал запуск в 2018 году в Шанхае нефтяного фьючерса в юанях. Тем не менее, на горизонте до 2035 года, на наш взгляд, доллар США сохранит свою ведущую роль в международной торговле и продолжит влиять на ценообразование нефти", — говорится в прогнозе "Лукойла".