КИЕВ, 19 дек — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с РФ до конца года стремится к нулю.

"Надеюсь, что контракт будет подписан. Но мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция – непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее", — сказал Коболев в среду в ходе дискуссии на тему выделения оператора газотранспортной системы из "Нафтогаза", которая транслировалась на странице компании в Facebook.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.

В начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить их от России газом.

После этого "Газпром" и "Нафтогаз" проводили переговоры в двустороннем формате. Последняя встреча прошла в Вене 13 декабря с участием исполнительного директора украинской госкомпании Юрия Витренко и главы российской Алексея Миллера. Трехсторонние консультации ожидаются 19 декабря в Берлине.