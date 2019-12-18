КИЕВ, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ составит около 1,45 миллиарда долларов, заявил в среду глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Отделение новой компании-оператора ГТС Украины от "Нафтогаза" должно завершиться до конца года. Ранее Коболев заявлял, что украинская ГТС будет стоить около 30 миллиардов долларов.

"К моему удивлению, тут нет цифры в 300 миллиардов долларов, даже нет цифры в 30 миллиардов долларов. Тут есть цифра в 34 миллиарда гривен (около 1,45 миллиардов долларов)",- заявил Коболев в ходе дискуссии на тему выделения оператора ГТС из "Нафтогаза". По его словам, эта цифра отображает более или менее реальную стоимость того, сколько будет стоить ГТС, если ей не будут пользоваться в транзитном режиме, а только для транспортировки газа для нужд потребителей.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, получая "голубое топливо" по реверсу из Европы.

В начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить их от России газом.

После этого "Газпром" и "Нафтогаз" проводили переговоры в двустороннем формате. Последняя встреча прошла в Вене 13 декабря с участием исполнительного директора украинской госкомпании Юрия Витренко и главы российской Алексея Миллера. Трехсторонние консультации ожидаются 19 декабря в Берлине. При этом ранее в среду Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с РФ до конца года стремится к нулю.