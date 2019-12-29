КАИР, 29 дек — ПРАЙМ. Иракские власти решили приостановить добычу нефти на месторождении "ан-Насырия" из-за протестов, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Решено временно прекратить добычу на месторождении "ан-Насырия" из-за протестующих, которые заблокировали сотрудникам проход туда. Добыча (нефти — ред.) на месторождении колеблется между 80-85 тысяч баррелей в день", — сообщил Джихад.

Он добавил, что приостановка добычи не отразится на экспорте нефти, подчеркнув, что она будет компенсирована за счет нефтяных месторождений в провинции Басра.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент. Президент страны Бархам Салех также подал в отставку.