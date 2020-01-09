МИНСК, 9 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по поставкам нефти в республику, поскольку Москва хочет продавать сырье Минску по цене, которая превышает мировую.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" — цитирует Лукашенко госагентство Белта.