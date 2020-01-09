Нефтезавод "Лукойла" загорелся в Коми
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в четверг на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В Ухте на улице Заводская горит установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Ухтанефтепереработка", площадь пожара — 200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Причина пожара и информация о пострадавших уточняются.
Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров, пострадал один человек.
"По предварительной информации, площадь горения составляет 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадал один человек, он госпитализирован.
В ведомстве добавили, что информация о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступила в 16.55 мск. Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. К борьбе с огнем сейчас привлечены 48 человек и 15 единиц техники.
По данным на 18.12 мск на место крупного возгорания направлен пожарный поезд, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На место прошествия следует пожарный поезд. Произошло увеличение группировки, на месте работают 78 человек и 18 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин, нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Ухте, где произошел пожар, продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок.
"По состоянию на 18.00 завод продолжает получать от "Транснефти" объемы в соответствии с графиком поставок", — сказал он.
Участок магистрального нефтепровода "Уса-Ухта" НПС "Ухта-1"-ПСУ "Ухта" протяженностью 11,5 километра обеспечивает подачу нефти на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".
https://1prime.ru/energy/20200109/830773907.html