МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в четверг на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В Ухте на улице Заводская горит установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Ухтанефтепереработка", площадь пожара — 200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Причина пожара и информация о пострадавших уточняются.

Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров, пострадал один человек.

"По предварительной информации, площадь горения составляет 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадал один человек, он госпитализирован.

В ведомстве добавили, что информация о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступила в 16.55 мск. Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. К борьбе с огнем сейчас привлечены 48 человек и 15 единиц техники.

По данным на 18.12 мск на место крупного возгорания направлен пожарный поезд, сообщает пресс-служба МЧС России.

"На место прошествия следует пожарный поезд. Произошло увеличение группировки, на месте работают 78 человек и 18 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин, нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Ухте, где произошел пожар, продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок.

"По состоянию на 18.00 завод продолжает получать от "Транснефти" объемы в соответствии с графиком поставок", — сказал он.

Участок магистрального нефтепровода "Уса-Ухта" НПС "Ухта-1"-ПСУ "Ухта" протяженностью 11,5 километра обеспечивает подачу нефти на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".