МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Антимонопольные ведомства Белоруссии и России пока не достигли договоренностей, касающихся повышения тарифов на транзит российской нефти, заявили РИА Новости в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ).

Совещание об утверждении тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии было намечено на понедельник, сообщили ранее в ФАС.

Альтернативы нет. Москва и Минск ищут политический компромисс по нефти >>

"Пока не договорились. Сегодня достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны не удалось. Переговоры продолжатся в ближайшее время", — заявил представитель пресс-службы МАРТ.