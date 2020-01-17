МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти на белорусские НПЗ, поскольку Минск отказывается платить премию к цене поставляемой нефти. Удорожание нефти произошло из-за налогового маневра, что ведет к значительному снижению рентабельности переработки нефти на НПЗ Белоруссии. Белорусский президент грозится повысить тарифы на транзит российской нефти и найти альтернативных поставщиков.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ВСЕМУ ВИНОЙ

По данным государственного концерна "Белнефтехим", в этом году белорусские НПЗ должны платить 83% от стоимости российской нефти, реализуемой в Европе. Российским поставщикам поставки в Белоруссию выгодны, поскольку они получают премию – надбавку к расчетной цене при экспорте по другим направлениям – в размере $10/т. Вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил об отказе платить премию российским нефтяникам и сообщил, что белорусские НПЗ могут получать сырье из других стран: Польши, Украины, Литвы, Латвии, Азербайджана и Казахстана. По словам белорусского вице-премьера, всем потенциальным поставщикам были разосланы соответствующие коммерческие предложения.

Переработка нефти является непрерывным технологическим процессом, поэтому с целью недопущения остановки производства "Белоруснефть" приостановила экспорт своей нефти и направила ее на белорусские НПЗ. Всю нефть собственной добычи Минск продавал за рубежом, а на белорусские заводы поставлялась дешевая российская нефть. Это было выгодно, ведь Россия и Белоруссия образуют "союзное государство", поэтому поставки российской нефти на белорусские НПЗ экспортной пошлиной не облагаются.

Однако в 2015 году в России начался налоговый маневр, который предполагает поэтапное снижение экспортной пошлины и повышение НДПИ. Сырье для белорусских НПЗ, как и для российских, стало дорожать. В 2019 году маневр вступил в окончательную стадию. В результате экспортная пошлина на нефть должна поэтапно снизиться с 30% до нуля в течение шести лет, а НДПИ – повыситься, но в течение трех лет. Налоговый маневр был неоднозначно воспринят нефтяниками и до сих пор подвергается жесткой критике. Для смягчения негативных последствий налогового маневра в России предусмотрена система компенсации: обратный акциз и демпферный механизм. Белоруссия компенсировать подорожание для своих НПЗ не может, поэтому реакция на подорожание российской нефти с 1 января 2020 год была крайне негативной.

Ранее Москва позволяла Минску часть поставляемой нефти "перетаможить" и отправить на экспорт, чтобы компенсировать потери от налогового маневра. Однако было принято решение от подобной практики отказаться. В конце прошлого года белорусская сторона оценила потери от налогового маневра в 2020 году в $400 млн.

Представители правительства РФ предлагают белорусской стороне самостоятельно договариваться о цене и об объемах поставок с российскими нефтяными компаниями. 4 января разовые поставки российской нефти в Белоруссию возобновились. Поставлять нефть на белорусские НПЗ без премии пока согласилась группа "Сафмар", подконтрольная Михаилу Гуцериеву. В Минске надеются, что в январе белорусские НПЗ смогут получить 650 тысяч тонн нефти.

В качестве ответной меры Лукашенко пригрозил сократить транзит российской нефти через Белоруссию, предложив использовать две нитки трубопровода "Дружба" для поставок нефти из Польши в Белоруссию в реверсном режиме.

Российская "Транснефть" не испугалась шантажа. Глава компании Николай Токарев заявил, что у нее есть возможность перенаправить в российские порты экспортные потоки, идущие через Белоруссию. По "Дружбе" российская нефть поступает в Германию, Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. Объем поставок составляет около 50 млн тонн в год. В 2019 году экспорт сократился до 42,3 млн тонн из-за попадания в "Дружбу" загрязненной хлорорганическими соединениями нефти, что привело к временному прекращению транзита. Несмотря на сложные отношения между двумя частями "союзного государства", "Транснефть" уверена, что экспорт по "Дружбе" в 2020 году восстановится в полном объеме.

Для компенсации потерь из-за поставок "дорогого" российского сырья Минск намерен резко повысить ставки на транзит российской нефти через Белоруссию.

БАТЬКА В ПОИСКАХ "ЧЕРНОГО ЗОЛОТА"

"Все коммерческие службы наших заводов, "Белорусской нефтяной компании" находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", — заявил Крутой в эфире белорусского телевидения после совещания с президентом Александром Лукашенко.

Из всех стран, перечисленных в качестве потенциальных поставщиков нефти на белорусские НПЗ, собственными ресурсами обладают только Азербайджан и Казахстан. Польша, Украина, Литва и Латвия добывают нефть в минимальных объемах или не добывают вовсе, но могут обеспечить транзит сырья, поступающего из других стран.

Во время предыдущего "энергетического кризиса" между Москвой и Минском в 2016 году Белоруссия закупила партию азербайджанской нефти в грузинском порту Супса, которая танкером была перевезена в Одессу, откуда по железной дороге доставлена на Мозырьский НПЗ. Объем партии составил всего 84,7 тысяч тонн.

Одесский порт также использовался для транзита нероссийской нефти в Белоруссию в 2010-2011 годах – до введения налогового маневра. По данным из белорусских источников, в этот период объем транзита составил 1,455 млн т. Нефть поступала из Венесуэлы и Азербайджана. При этом 156 тысяч тонн азербайджанской нефти были поставлены по сложной схеме замещения, которую "Белорусской нефтяной компании" удалось согласовать с азербайджанской SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики) и венесуэльской PDVSA.

Лукашенко также неоднократно говорил, что ведет переговоры о покупке дешевой нефти с Ираном, "который просто мечется в поисках для поставки нефти и готов нам снизить цену". Для поставок в Белоруссию через Украину использовался даже трубопровод Одесса – Броды, построенный еще при Леониде Кучме для доставки каспийской нефти в Европу в обход России. Однако эксплуатация этого трубопровода оказалась экономически нецелесообразной, и с 2011 года он простаивает. Все попытки Киева использовать его по назначению оказались безрезультатны.

Транзит через Украину является наиболее реальным маршрутом для альтернативных поставок нефти в Белоруссию, несмотря на значительные транспортные и логистические издержки – гораздо больше, чем $10/т.

Сейчас Венесуэла и Иран находятся под американскими санкциями, что привело к падению добычи в обеих странах. Кроме того, ни одна международная компания не станет обеспечивать перевалку и транзит венесуэльской и иранской нефти вопреки воле Вашингтона.

Добыча нефти в Азербайджане падает по другим причинам. Максимальный уровень был достигнут в 2010 году, когда добыча превысила 50 млн тонн. В 2019 в стране было добыто 37,75 млн тонн нефти и газового конденсата. Из этого объема на долю SOCAR приходится 7,7 млн тонн. Азербайджанская компания должна обеспечивать внутренние потребности, которые достигают 5 млн тонн в год. SOCAR также обязалась поставлять нефть Украине в объеме минимум 1,3 млн тонн в год с перспективой увеличения до 1,9 млн тонн в год. Свободных ресурсов почти не остается. Не случайно официальный представитель компании Ибрагим Ахметов заявил, что в Белоруссию может поставляться не только азербайджанская нефть сорта Azeri Light, но сырье из других стран. SOCAR станет посредником или оператором поставок. Такая нефть в прямом смысле слова окажется золотой, а продукция белорусских НПЗ — неконкурентоспособной в соседних странах, прежде всего, на Украине.

Значительными ресурсами обладает Казахстан, где в прошлом году было добыто более 90 млн тонн жидких углеводородов. Почти вся казахстанская нефть экспортируется через территорию России и теоретически может поставляться в Белоруссию. Однако никто не намерен продавать нефть себе в убыток, поэтому белорусским партнерам следует ориентироваться на цены в порту Усть-Луга на побережье Финского залива. Казахстанская нефть в Усть-Луге стоит значительно дороже, чем российская в Белоруссии.

БОЙТЕСЬ ПРИБАЛТОВ, ОБЕЩАНИЯ ДАЮЩИХ

PERN – польский оператор нефтепровода "Дружба" – на предложение Минска поставлять нефть в Белоруссию почти сразу ответил отказом. Прокачивать нефть по "Дружбе" в реверсном режиме на белорусские НПЗ и одновременно обеспечивать бесперебойное снабжение польских НПЗ технически невозможно.

Однако в Латвии и Литве заинтересовались предложением Минска. В тот день, когда и.о. вице-премьера РФ Дмитрий Козак вел переговоры с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко об условиях поставок российской нефти, Лукашенко встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом. После встречи Кариньш сообщил, что Латвия заинтересована в поставках нефти в Белоруссию через свои порты. Этот вопрос будет предметно обсуждаться во время визита белорусской делегации в Ригу, которая состоится в ближайшее время.

Литва также выразила готовность оказать помощь и обеспечить поставки нефти на белорусские НПЗ в случае экономической целесообразности. Вильнюс готов даже закрыть глаза на острые противоречия между двумя странами из-за Островецкой АЭС, которую строит для Белоруссии "Росатом". После запуска в эксплуатацию АЭС обеспечит потребности населения и промышленности Белоруссии в дешевой электроэнергии на годы вперед. Более того, появится возможность экспортировать электроэнергию в соседние страны, что вызывает крайнее недовольство в Вильнюсе.

Латвия и Литва предлагают обеспечить перевалку нефти в своих портах для ее дальнейшего транзита в Белоруссию железнодорожным транспортом. Железная дорога является самым дорогим способом транспортировки углеводородного сырья, но может обеспечить загрузку латвийских и литовских портов, грузооборот которых резко снизился в последние годы. Грузопоток из России – прежде всего нефть и нефтепродукты – сейчас идет в обход сопредельных государств, через новые российские порты, построенные на Балтике.

В советские времена для экспорта нефти и обеспечения сырьем литовского НПЗ в Мажейкяе были построены трубопроводы – ответвления от "Дружбы". Однако из-за антироссийской позиции властей Латвии и Литвы в Москве было принято решение отказаться от поставок нефти в направлении этих прибалтийских стран. Нефтяная труба на латвийский Вентспилс, крупнейший нефтеналивной терминал на Балтике во времена СССР, высохла в 2003 году, а на Мажейкяй – в 2006. С тех пор оба трубопровода не использовались. После проведения ремонтных работ их можно использовать в реверсном режиме для поставок нефти в Белоруссию, но для этого требуются серьезные инвестиции, на что не согласны ни Латвия, ни Литва. Может быть, их предоставит Брюссель?

На момент написания статьи информации о результатах переговоров между Козаком и Ляшенко не поступало.