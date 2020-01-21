МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Прирост запасов нефти "Русснефти" в 2019 году составил 15 миллионов тонн, в основном за счет геологоразведки в ХМАО-Югре, сообщается в релизе компании.

"Прирост запасов ПАО "НК "Русснефть", входящего в группу "Сафмар", в 2019 году составил 15 миллионов тонн нефти. Основной объем геологоразведочных работ в отчетном году выполнен в Ханты-Мансийском автономном округе", — говорится в сообщении.

Так, в 2019 году по ачимовским отложениям Верхне-Шапшинского месторождения суммарный прирост запасов составил 1,6 миллиона тонн нефти, по Тагринскому месторождению — 13,3 миллиона тонн, отмечает "Русснефть".

Президент компании Евгений Толочек в сентябре сообщал, что "Русснефть" не прогнозирует существенного прироста запасов нефти в 2019 году, однако ожидает его в 2020 году после постановки на баланс новых участков. Он также отметил, что по итогам 2018 года прирост запасов "Русснефти" составил 60 миллионов тонн нефти.