МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Крупнейшие западные нефтяные компании за счет средств, полученных от продажи активов и привлечения кредитов, выплачивают повышенные дивиденды, что должно способствовать росту капитализации. В Институте энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) сравнивают такую бизнес-модель со спекулятивными инвестициями.

При этом в России, несмотря на санкции, западные нефтегазовые компании не намерены избавляться от своих активов.

ДОХОДЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДИВИДЕНДЫ

С 2010 года по III квартал 2019 года ExxonMobil, BP, Chevron, Total и Shell получали от ведения основного бизнеса – продажи нефти, газа, нефтепродуктов и продукции нефтехимии – доход значительно меньше, чем дивиденды, выплачиваемые своим акционерам. Свободный денежный поток пять крупнейших западных нефтяных компаний за указанный период составил $329 млрд, а выплаты дивидендов акционерам достигли $536 млрд.

Для выплаты дивидендов акционерам нефтяники вынуждены распродавать активы и залезать в долги.

В IEEFA считают, что подобная бизнес-модель указывает на фундаментальную слабость нефтегазового сектора: выручка многих компаний не покрывает их капитальные и операционные затраты. Несоответствие между выручкой и дивидендами объясняет, почему на фондовом рынке нефтегазовый сектор в последние годы показал плачевные результаты по сравнению с другими секторами. Сейчас нефть стоит в два раза дороже, чем в начале 2016 года, когда цена опустилась ниже $30/барр., но это не способствует повышению привлекательности нефтяных компаний среди инвесторов.

Крупнейшая американская нефтяная компания США ExxonMobil имеет самый большой дефицит – разница между дивидендами и денежным потоком – в размере $65 млрд. У ВР этот показатель достигает $49,7 млрд, у Chevron – свыше $43 млрд, у Total и Shell – $27 млрд и $22,9 млрд соответственно.

Дефицит не означает, что нефтяные компании являются убыточными, но они выплачивают непозволительно высокие дивиденды. Западные эксперты полагают, что выплата высоких дивидендов стала уступкой Wall Street, которая оказывает на нефтяников давление и требует не снижать выплаты акционерам – в виде дивидендов или обратного выкупа акций. Любая попытка сократить выплаты наталкивается на сопротивление.

Более того, акционеры настаивают на росте дивидендов в долгосрочной перспективе, без чего невозможно обеспечить рост капитализации. После обвального падения в период низких цен в 2015-2016 годах некоторые крупные нефтяные компании сократили дивиденды, но затем возобновили выплаты в прежнем размере благодаря привлечению кредитов и продаже активов.

ДИВИДЕНДЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

По оценкам экспертов IEEFA, пять крупнейших нефтяных компаний за последнее десятилетие избавились от активов на $246,7 млрд. Больше всего получила Shell – $68 млрд.

"Эти меры становятся тенденцией в отрасли: получение необходимых средств за счет продажи проблемных и малопривлекательных активов", — говорится в докладе IEEFA.

Эта тенденция продолжится в ближайшие годы, поскольку все пять компаний выставили на продажу большое количество активов по всему миру.

Помимо распродажи активов нефтяники вынуждены увеличивать долговую нагрузку. Пять компаний с 2010 года по III квартал 2019 года взяли у банков кредиты на сумму $122 млрд, что позволило им повысить дивиденды. Самые большие кредиты привлекли Shell и BP – $36,2 млрд и $33,3 млрд соответственно.

Однако выплата высоких дивидендов за счет продажи активов и привлечения кредитов не привели к подорожанию акций нефтяных компаний. Нефтегазовый сектор выглядит значительно хуже по сравнению с индикатором широкого рынка S&P 500. Инвесторы не проявляют интереса даже к крупным нефтяным компаниям, поскольку не верят в перспективы нефтегазового сектора даже после повышения цен на энергоносители.

"Крупные нефтяные компании выглядят хуже рынка, но надеются, что акционеры не обратят на это внимание, пока выплачиваются большие дивиденды… Продажа активов и увеличением долга все больше усугубляют проблемы", — заявил финансовый директор IEEFA и соавтор доклада Том Санзило.

Западные аналитики делают логичный вывод, что выплата высоких дивидендов за счет средств, полученных от продажи активов и привлечения кредитов, не может продолжаться вечно. Политика крупных нефтегазовых компаний все больше похожа на спекулятивные инвестиции: увеличение дивидендных выплат любой ценой с целью повышения стоимости акций.

РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ В ЦЕНЕ

Западные крупные нефтяные компании не намерены избавляться от своих активов в России с целью выплаты дивидендов. Российские активы представляют особую ценность.

После введения Западом санкций против России американские нефтяные компании сократили до минимума свое присутствие в нашей стране.

ExxonMobil полностью прекратило сотрудничество с "Роснефтью" в Арктике, где велась разведка нефти и газа. Но американский "гигант" остался в проекте "Сахалин-1", на который не распространяются нормы российского налогового законодательства, поскольку он реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). СРП позволяет иностранным компаниям извлекать более высокую прибыль при добыче углеводородов, чем на проектах, которые реализуются в соответствии с нормами национального законодательства.

Chevron не участвует в крупных нефтегазовых проектах в России, за исключением Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). КТК – проект транспортировки нефти с Тенгиза до морского терминала в Ново-Озереевке под Новороссийском. Тенгиз является крупнейшим нефтяным месторождением в Казахстане, разработку которого ведет консорциум "Тенгизшевройл" во главе с Chevron. В прошлом году объем поставок по нефтепроводу КТК составил 1,3 млн барр./сут. (≈65 млн т/г). По КТК экспортируется более половины добываемой в Казахстане нефти. Выход из этого прибыльного проекта приведет к огромным убыткам, поскольку лишит Chevron возможности поставлять нефть из Казахстана на мировой рынок по самому экономически выгодному маршруту.

В отличие от американцев, европейские нефтяные компании не только сохраняют, но и расширяют свое присутствие в России.

Total владеет долей акций в "Новатэке" в размере 19,4%, а также участвует в ряде проектов, крупнейшими из которых являются действующий "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", реализация которого началась в прошлом году.

Shell в России участвует в проекте "Сахалин-2" на условиях СПР. Shell также участвует на паритетных началах с "Газпром нефтью" в разработке Салымской группы месторождений в Западной Сибири – проект "Салым Петролеум Девелопмент". 17 января было достигнуто соглашение о расширении проекта, в который будет включен перспективный участок "Салымский-2".

"Газпром нефть", Shell, а также испанская Repsol, планируют совместно разрабатывать два перспективных участка на полуострове Гыдан. Соответствующие обязывающие документы должны быть подписаны до конца этого года.

"Мы расширяем присутствие в Западной Сибири, и наша цель – расти дальше", — заявил глава Shell в России Седерик Кременс.

Британская ВР связала свою судьбу с "подконтрольной Кремлю" "Роснефтью". ВР владеет 19,75% акций крупнейшей российской нефтяной компании, а также участвует в ряде совместных проектов по добыче нефти и газа на правах миноритарного акционера. ВР назначает двух из одиннадцати членов совета директоров "Роснефти". Доходы от российских активов помогли ВР выплатить штрафы, наложенные на британскую компанию после аварии на морской платформе Deep Water Horizon, которая привела к утечке нефти и чудовищному загрязнению акватории и побережья Мексиканского залива США.

Ни одна из европейских компаний не намерена выходить из проектов в России или сворачивать сотрудничество с российскими партнерами, несмотря на западные санкции против Москвы. Выгода от владения этими активами перевешивает риски, возникающие из-за санкций.