ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" перераспределил объемы поставок нефти, которые должны были идти в Белоруссию, в порты Приморск (Ленинградская область) и Новороссийск (Краснодарский край), сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Как только будут договора заключены, мы сразу начнем поставлять (нефть в Белоруссию — ред.). Мы пока перераспределили (объемы — ред.) на Приморск и Новороссийск", — сказал Алекперов в кулуарах Всемирного экономическое форума в Давосе.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. По итогам переговоров белорусский лидер Александр Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы возобновилась, однако к настоящему времени основательных договоренностей по поставкам сырья в республику стороны не достигли.

ИНВЕСТИЦИИ

Алекперов рассказал также, что инвестиции "Лукойла" в 2020 году составят 650-670 миллиардов рублей.

"Инвестиции у нас сохраняются неизменными, от 650-670 миллиардов рублей", — сказал Алекперов.

Первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын говорил в ноябре, что капитальные затраты компании по итогам 2019 года ожидаются ниже 470 миллиардов рублей, а в 2020 году планируются на уровне 550 миллиардов рублей без учета проекта "Западная Курна-2".

РОСТ ДОБЫЧИ И ДОГОВОР ОПЕК+

"Лукойл" увеличил добычу нефти в 2019 году на 1,5%, в 2020 году квота компании по сокращению добычи в РФ в рамках сделки ОПЕК+ составит 1-1,5 миллиона тонн, однако за счет зарубежных проектов планируется рост общей добычи на 1%.

"По 2019 году отчитались, мы 1,5% прирост дали к 2018 году… На 2020 год мы стабилизировали добычу, вы знаете, ограничились по России, где-то сегодня мы прогнозируем, что ограничения коснется от 1 до 1,5 миллионов тонн в год, но за счет наших зарубежных проектов мы надеемся на 1%", — ответил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Алекперов на вопрос о добыче нефти за 2019 и 2020 годы.

Он уточнил, что добыча нефти в 2020 году увеличится, в частности, за счет проектов в Ираке, Узбекистане и новых проектов в Конго.

Он также полагает, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2020 года.

"Да, мы считаем, что она продлится", — сказал Алекперов журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, будет ли продлена сделка ОПЕК+ после марта. По его мнению, сделка может быть продлена до конца года.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи в первом квартале 2020 года на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Следующая встреча ОПЕК+ ожидается в марте.