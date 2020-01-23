МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 января, уменьшились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 428,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 1 миллион баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, при этом не изменилась, оставшись на уровне 13 миллионов баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,9 миллиона баррелей — до 34,9 миллиона.

Запасы бензина поднялись на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 260 миллионов баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, составив 1476 миллионов баррелей. Прогнозировался рост на 1 миллион баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.