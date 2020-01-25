ДАВОС (Швейцария), 25 янв — ПРАЙМ. Избыток предложения нефти сохранится на мировом рынке и во втором полугодии текущего года, сказал РИА Новости глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"По второй половине нужно посмотреть, но у нас по-прежнему будет избыток нефти на рынке. Я не хочу давать цифры, но также будет избыточное количество нефти во второй половине", — сказал он.

Ранее он отмечал, что профицит рынка нефти как минимум в первом полугодии может составлять около 1 миллиона баррелей в сутки с учетом сокращений, которые уже согласованы в рамках сделки ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В первом квартале 2020 года договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.