МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,723 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе, на 1,5% сократилась добыча "Роснефти", до 18,49 миллиона тонн, "Лукойла", до 6,953 миллиона, и "Сургутнефтегаза" — до 5,162 миллиона тонн.

Кроме того, добыча нефти "Газпром нефти" в январе снизилась в годовом выражении на 0,6%, до 5,052 миллиона тонн, "Татнефти" — на 1,6%, до 2,5 миллиона тонн, "Русснефти" — на 1,3%, до 600 тысяч тонн.

Экспорт нефти из РФ в январе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 21,705 миллиона тонн, в том числе в дальнее зарубежье вырос на 3,6%, до 21,298 миллиона тонн, а в ближнее зарубежье — упал на 73,7%, до 407,2 тысячи тонн.

Экспорт нефти из России в Белоруссию в прошедшем январе сократился на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 407,2 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок предполагал экспорт в размере 1,99 миллиона тонн, говорится в материалах ЦДУ ТЭК.

В том числе на Мозырский НПЗ в январе было поставлено 66,1 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,105 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 341,1 тысячи тонн при задании в 884 тысячи.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Между тем Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн нефти из Норвегии с поставкой через порт литовской Клайпеды и по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают, что объем ежегодных беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию составляют 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".