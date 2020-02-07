МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть" начали закупку топлива для своих АЗС в Белоруссии у компаний группы "Сафмар", сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Белоруссии у компаний группы "Сафмар". Для поддержки российского бизнеса в Белоруссии "Сафмар" поставит им в феврале нефтепродукты", — сообщил собеседник агентства.

"Поставки на АЗС "Лукойла", "Роснефти", "Газпром нефти" и "Татнефти", — уточнил он.

По словам источника, белорусские НПЗ работают с компаниями "Сафмара" по процессингу, то есть возвращают им продукты нефтепереработки. Часть нефтепродуктов, полученных по процессингу, "Сафмар" продаст российским компаниям, чьи АЗС в Белоруссии сейчас испытывают дефицит топлива для розницы.