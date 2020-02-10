МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" погасил 22,134 миллиона обыкновенных акций, в результате чего уставный капитал компании сократился на 3,1%, следует из пресс-релиза крупнейшей российской частной нефтяной компании.

"ПАО "Лукойл" сообщает о том, что сегодня состоялось погашение 22 134 238 обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 692 865 762 штук, а уставный капитал ПАО "Лукойл" снизился до 17 321 644,05 рублей", — говорится в сообщении.

До этого уставный капитал "Лукойла" состоял из 715 миллионов акций. Таким образом, он сократился на 3,1%.

Погашение акций осуществлено на основании решения внеочередного собрания акционеров от 3 декабря 2019 года.

"Лукойл" также сообщил, что прямая доля совладельца и президента компании Вагита Алекперова после уменьшения уставного капитала увеличилась до 3,081% с 2,985%, а вице-президента Леонида Федуна — до 1,449% с 1,404%.

В конце января "Лукойл" сообщил, что компания получила от акционеров в рамках оферты заявления о продаже 22,134 миллиона акций, в том числе от дочерней компании Lukoil Securities Limited в размере 21,751 миллиона акций. В результате, "Лукойл" полностью избавился от всех квазиказначейских акций. В ноябре первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын заявлял, что компании не нужен квазиказначейский пакет.