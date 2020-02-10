МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" назначил на должность вице-президента по налогам Елену Козлову, возглавлявшую ранее департамент налогового администрирования рыночных цен и урегулирования налоговых споров, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее эту должность занимал Владимир Васильев. Как сообщила компания, теперь он переведён на должность советника президента компании.

"С 10 февраля на должность вице-президента по налогам ПАО "Лукойла" назначена Елена Козлова, до этого занимавшая должность начальника департамента налогового администрирования рыночных цен и урегулирования налоговых споров. Владимир Васильев переведен советником президента ПАО "Лукойл", — говорится в сообщении.

Поясняется, что кадровые перестановки в компании проведены в рамках плановой ротации управленческого состава.