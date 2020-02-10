МИНСК, 10 фев — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассчитывает в ближайшие дни начать консультации с компаниями из РФ о поставках нефти в республику в марте, новых подписанных контрактов на альтернативные поставки сырья пока нет.

"Это все (будущие поставки нефти из РФ – ред.) сейчас в переговорах. Консультации в эти дни начнутся. Подробностей пока нет. С 15 по 23 февраля "Транснефть" будет принимать заявки на мартовский транзит, и вот это по сути окно, на горизонте которого мы должны достичь договоренности, чтобы они (компании-поставщики – ред.) обратились с соответствующими заявками в министерство энергетики России, а Минэнерго уже дало "Транснефти" указания "пустить в трубу", — заявил Крутой в понедельник. Его слова приводит агентство Белта.

Отвечая на вопрос о возможных поставках нефти не из России, Крутой сказал, что "пока подписанных контрактов нет". "Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн. Что-то появляется, что-то отваливается. Такой интерес возник у всех к нашей стране. Но это неплохо", — подчеркнул он.

Он также заявил, что Белоруссия настаивает на одинаковых подходах к ценообразованию на нефть российских компаний, поставляемую республике и западным потребителямй.

По его словам, в 2020 году стоимость российской нефти с учетом беспошлинных поставок будет составлять порядка 83% от мировой цены.

"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины (баланс предусматривает на 2020 год поставку из РФ в Белоруссию 24 миллион тонн беспошлинной нефти – ред.) … Там из-за (стоимости – ред.) барреля она (цена для Белоруссии в 2020 году – ред.) плавает, пошлина сама прыгает… Близко — 83-85% (стоимость нефти для Белоруссии от мировой цены в 2020 году – ред.", — сказал Крутой в понедельник.

По его словам, белорусская сторона в прошлом году представила "все сравнительные расчеты по формуле экспортного нетбэка (чистая цена реализации нефти: экспортная цена за вычетом экспортных пошлин и затрат на транспорт по направлению поставки – ред.), который действует во всех странах, когда по сути цены все приводятся к одному региону — Западной Сибири, как основной точке учета поставок российской нефти". "На западном и нашем направлениях для российских добывающих компаний мы хотим иметь одинаковое ценообразование", — отметил Крутой.

Он пояснил, что сейчас, если "мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая". "А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите. То есть они хотят еще на нашем рынке заработать", — добавил первый вице-премьер.