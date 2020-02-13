МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" начала обсуждать с "Лукойлом" и "Новатэком" возможность вхождения компаний в проект разработки нефтяных месторождений Нептун и Тритон на шельфе Охотского моря, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Газпром нефть" владеет месторождениями Нептун и Тритон с извлекаемыми запасами 70 и 45 миллионов тонн нефти соответственно в Охотском море. Два источника издания утверждают, что компании вели консультации, но перспектива партнерства пока неясна.

Ранее первый замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев говорил, что диалог о партнерстве ведется с рядом потенциальных инвесторов. В частности, вхождение в проект рассматривает англо-голландская Shell, которая еще не приняла решения. Газета отмечает, что компания прежде всего заинтересована в сотрудничестве с Shell, так как она имеет необходимые компетенции в разработке шельфа и хорошо знакома с регионом.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в декабре прошлого года в интервью изданию сказал, что его компания консультируется с "Газпром нефтью" по возможному партнерству на шельфе, не уточнив, о каком проекте идет речь. По данным газеты, консультации велись именно по сахалинскому проекту. "Новатэк" занимается в основном добычей газа и не имеет шельфовых проектов, но стремится получить такой опыт. В "Газпром нефти", "Лукойле" и "Новатэке" не ответили на запрос издания.

"Газпром нефть" ранее открыла новое месторождение на Аяшском участке на шельфе Охотского моря с геологическими запасами свыше 137 миллионов тонн нефтяного эквивалента и дала ему название Тритон. В 2017 году было открыто месторождение Нептун, одно из крупнейших на сахалинском шельфе, его запасы составили 415 миллионов тонн нефти по категориям С1+С2. Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 километрах от береговой линии.