МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Белоруссия при недостаточных поставках нефти из РФ в феврале начнет "отбор" трубы, по которой российское сырье идет транзитом на Запад, чтобы "добрать" до необходимого республике ежемесячного объема в 2 миллиона тонн, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах…, мы начнем отбор и транзитной трубы", — цитирует Лукашенко госагентство Белта.

Белорусский лидер обратил внимание, что через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 миллионов тонн нефти в год, и при прокачке в РФ "не имеют никаких проблем". "Мы добросовестно, честно качаем эту нефть… Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 миллионов тонн добирать", — заявил Лукашенко.

По его словам, Минск рассматривает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток трубопровода "Дружба".

Лукашенко также обратил внимание, что соглашение Минска и Москвы предусматривает 24 миллиона тонн поставок нефти в год, однако в январе было поставлено всего 500 тысяч тонн, то есть за этот месяц недопоставлено еще 1,5 миллиона тонн сырья. Кроме того, Лукашенко констатировал, что РФ до сих пор не рассчиталась перед Белоруссией за ЧП с "грязной" нефтью, хотя, по его словам, вышло из строя оборудование на обоих НПЗ страны — в Мозыре и Новополоцке, а также пострадал белорусский участок магистрального нефтепровода "Дружба".

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более "раз они поставляют продукт по мировой цене". При этом президент подчеркнул, что Минск не просит у Москвы дешевую нефть, готов купить по мировой цене и переработать, и "это выгодно для компаний".

Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". При этом глава "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что переориентацию нефтепровода "Дружба" на реверсные поставки технологически сложно осуществить, потребуется менять часть инфраструктуры.

Лукашенко также заявил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.

"Мы сейчас из Гданьска поставим по трубе", — заявил Лукашенко, отметив, что Белоруссия прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами. "Купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки", — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба", по которому сейчас идет транзит российской нефти на Запад. Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Белоруссия — качать из Европы, подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, для поставок также задействуют балтийские порты, здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты.

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию, как договоримся, переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", — раскрыл возможную схему работы Новополоцкого НПЗ глава белорусского государства. Таким же образом, продолжил он, сможет работать и завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.

Комментируя звучащие в РФ замечания о дороговизне таких вариантов, Лукашенко заметил, что в свое время российская сторона выделила десятки миллиардов долларов на строительство "Турецкого" и "Северного потоков", хотя могли гораздо дешевле поставлять газ через Украину, даже приняв дополнительные условия Киева. Но в России заявили, что на это никогда не пойдут из принципа, и решили строить газопроводы в обход этой страны, продолжил он. "Точно так и я говорю "нет". Мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти", — добавил белорусский президент.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что есть предварительные заявки на прокачку в Белоруссию в феврале 80 тысяч тонн нефти от "Татнефти" и 250 тысяч тонн от "Сафмара". Вместе с тем в пресс-службе "Сафмара" отмечали, что компании группы планируют поставить в феврале в Белоруссию около 450 тысяч тонн нефти, в том числе около 100 тысяч тонн по железной дороге.

Ранее Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве республики сообщали, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.