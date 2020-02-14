МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" по итогам 2019 года по классификации SEC возросли на 1% и составили 42,018 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, говорится в отчете компании.

"Доказанные запасы углеводородов ПАО "НК "Роснефть" на 31.12.2019 по классификации SEC составили 42 018 млн барр. н.э. (5 678 млн тонн н.э.). Запасы углеводородов по сравнению с запасами на конец 2018 г. увеличились на 587 млн барр. н.э. (81 млн тонн н.э.) или на 1%", — говорится в сообщении.

По итогам прошедшего года обеспеченность "Роснефти" доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составила около 20 лет, а коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 129%.

Аудит, предусматривающий оценку запасов до конца срока рентабельной разработки месторождений, проведен компанией DeGolyer&MacNaughton, сообщает "Роснефть".

В то же время по классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) по состоянию на 31 декабря 2019 года запасы углеводородов "Роснефти" по категории 1Р составили 47,289 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (6,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента), 2Р — 84,926 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (11,504 миллиарда тонн нефтяного эквивалента), по категории 3Р — 125,296 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (16,976 миллиарда тонн нефтяного эквивалента).