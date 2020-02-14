МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вознаграждения членам правления "Роснефти" за 2019 год составили 3,545 миллиарда рублей, снизившись на 7,4% по сравнению с 2018 годом, говорится в ежеквартальном отчете компании.

Заработная плата членов правления "Роснефти" за 2019 год составила 762 миллиона рублей. Размер премий за период составил 1,510 миллиарда рублей.

"Общая сумма выплат членам правления "Роснефти" в 2019 году сократилась по сравнению с 2018 годом на 7,4%. Премии, выплаченные членам правления компании, за этот период снизились на 23,3%", — уточнил представитель компании.

Выплаты членам правления компании в 2019 году включали в себя разовые премии по результатам реализации значимых проектов, за корпоративные награды, а также по итогам работы за 2018 год, пояснил представитель "Роснефти".

На данный момент правление компании состоит из 11 человек.

ДОХОДЫ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ "ГАЗПРОМА" СНИЗИЛИСЬ ВДВОЕ

Доходы членов правления "Газпрома" за 2019 год снизились вдвое по сравнению с показателем 2018 года — суммарно до 1,332 миллиарда рублей, говорится в отчете компании за четвертый квартал.

При этом заработная плата членов правления снизилась в 1,3 раза год к году — до 821 миллиона рублей, а премии — втрое, до 479,6 миллиона рублей. Иные виды вознаграждений снизились на 22,7% — до 31,18 миллиона рублей.

В состав правления "Газпрома" в настоящее время входят 14 человек. В 2018 году правление компании состояло из 16 человек. За 2018 год доходы членов правления выросли на 4,3% — до 2,551 миллиарда рублей.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ "ЛУКОЙЛА" ПОЛУЧИЛИ ЗА 2019 ГОД ВТРОЕ МЕНЬШЕ

Члены правления крупнейшей частной нефтяной компании России — "Лукойла" за 2019 год получили доход в размере 1,684 миллиарда рублей против 5,502 миллиарда рублей за 2018 год (снижение в 3 раза), говорится в отчетности компании.

В состав правления "Лукойла" входят 14 человек.

Наибольшую часть доходов составляют премии — 538 миллионов рублей, при этом в 2018 году на премии было выделено 4,618 миллиарда рублей. Кроме того, 474,8 миллиона рублей было выплачено в виде заработной платы, а 56,5 миллиона рублей — в виде вознаграждения за участие в работе органа управления. Еще 179,7 миллиона рублей пошло на иные виды вознаграждений, а на гарантии и компенсации — 435,4 миллиона рублей.

Вознаграждения членам совета директоров по итогам отчетного периода при этом составили 182,3 миллиона рублей, что в 4,3 раза меньше по сравнению с выплатами за аналогичный период прошлого года (782,669 миллиона рублей). В частности, 103 миллиона рублей было выплачено в качестве вознаграждения за участие в работе органа управления. Заработная плата за год составила 33,9 миллиона рублей, и 30,4 миллиона рублей пошло на премии. На гарантии и компенсации было выделено 14,9 миллиона рублей.