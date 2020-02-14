МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Белоруссия прорабатывает поставку нефти из портов Балтии на НПЗ в Новополоцке на севере республики трубопроводным транспортом, а не по железной дороге, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

Ранее в условиях недостаточной загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов российской нефтью Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежского сырья с месторождения Johan Sverdrup с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

"Мы сейчас прорабатываем (со странами Балтии — ред.) эти вопросы. И здесь американцы (США — ред.) обещали нам помочь, если у нас будет интерес, чтобы мы могли поставить из балтийских портов нефть по трубе на Новополоцк", — сказал Лукашенко, посещая в рамках рабочего визита Светлогорский ЦКК. Отрывок выступления президента показал телеканал ОНТ.

Он отметил, что ранее на этот НПЗ была поставлена норвежская нефть по железной дороге из порта Клайпеды. "Мы не по железной дороге (будем поставлять — ред.), как купили в Прибалтике, завезли на Новополоцк… Это дорого", — сказал Лукашенко. Вместе с тем он заметил, что "хорошая нефть норвежская, лучше, чем Urals".

У Белоруссии есть технические возможности для прокачки нефти по трубопроводам на севере страны, связывающим ее с государствами Балтии (Orlen Lietuva и порт Вентспилс). Так, при запуске не используемого сейчас трубопровода "Полоцк – Вентспилс" в реверс появится возможность прокачки нефти из порта Вентспилс на НПЗ в Новополоцке, однако запуск потребует инвестиций.

Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля во время визита в Минск заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100% и по конкурентным ценам.