МИНСК, 14 фев /ПРАЙМ/. Иран готов вести с Белоруссией переговоры о поставке ей нефти, в том числе готов обсуждать цены ниже мировых котировок, сообщил иранский посол в Минске Саид Яри.

"Иран является экспортером нефти. Это естественно, если мы и с Белоруссией тоже будем говорить о поставках нефти. Это чисто коммерческий вопрос. Мы готовы обеспечить потребность белорусов в нефти и нефтехимической продукции", — сказал дипломат в интервью Sputnik Беларусь.

Он напомнил, что ранее из Ирана в Белоруссию осуществлялись пробные поставки партий "черного золота". "Я думаю, не надо смотреть на этот вопрос с точки зрения политики. Если наши белорусские друзья заинтересованы в этих поставках, мы готовы вести переговоры. И мы готовы продавать сырье по приемлемой цене, то есть, может, даже ниже мировых котировок. Это зависит от решения правительства Белоруссии, готовы ли они купить у нас нефть", — сказал посол.

По его словам, "нет препятствий, мы полностью готовы". "И я еще раз подчеркиваю, что это чисто коммерческий, экономический вопрос. И в рамках международных и мировых цен, мы готовы продавать нефть Белоруссии", — подчеркнул посол.

РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.

На фоне нефтегазовых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве сообщали, что Минск рассматривает поставки с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, Минск закупил 86 тысяч тонн норвежской нефти, а также начал забор для своих НПЗ технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы в транзите российской нефти.