МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Стоимость нефти в мире в пятницу вечером продолжает подниматься, так как инвесторы ожидают возможного восстановления спроса на сырье после падения цен из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,76% — до 56,77 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,54%, до 51,7 доллара за баррель.

Трейдеры охотно покупают нефть после того, как в течение января ее стоимость опустилась на 15% из-за вспышки коронавируса, которая ослабила спрос на сырье.

"Массовый процесс ликвидации активов, который привел к резкому снижению цен в прошлом месяце, вероятно, завершен и сменяется приобретением активов, а также закрытием коротких позиций спекулянтов, которые недавно вышли на рынок", — отметил президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ примет меры стабилизации нефтяного рынка и сократит добычу нефти. Ранее на текущей неделе стало известно, что после встречи в Минэнерго РФ большинство российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года. Однако при этом часть из них высказывается против увеличения объемов снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 14 февраля, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, до 678 агрегатов.