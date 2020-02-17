МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия в декабре 2019 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,612 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте — Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Как сообщало JODI год назад, Россия в декабре 2018 года после краткого перерыва снова вышла на второе место по добыче нефти, обойдя Саудовскую Аравию. Согласно данным на сайте организации, Россия тогда добывала 10,726 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, России удержалась на втором месте по добыче нефти двенадцать месяцев подряд.

По данным JODI, добыча в РФ в декабре 2019 года сократилась по отношению к ноябрю на 0,1%. США в декабре сократили добычу на 0,2%, до 12,861 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,594 миллиона баррелей в сутки, что меньше по сравнению с ноябрем на 3%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в декабре оставался на уровне ноября в 7,373 миллиона баррелей в сутки, из США — вырос на 20%, до 3,638 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В ноябре РФ экспортировала 5,419 миллиона баррелей нефти в сутки, а в октябре — 5,719 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в декабре на 2,4% в сравнении с предыдущим месяцем, до 16,879 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 0,7%, до 2,228 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 1% с уровня предыдущего месяца и составила 6,015 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — уменьшился на 1,3% по сравнению с показателем ноября, до 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 3,2%, до 3,875 миллиона баррелей в сутки.