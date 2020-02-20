МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 февраля, увеличились на 414 тысяч баррелей, или на 0,1%, до 442,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали более сильного роста этих запасов — на 2,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, не изменилась и осталась на отметке в 13 миллионов баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 200 тысяч баррелей — до 38,2 миллиона.

Запасы бензина опустились на 2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 259,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения на 435 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 600 тысяч баррелей, или на 0,5%, составив 140,6 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,46 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.