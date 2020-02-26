МИНСК, 26 фев — ПРАЙМ. Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний, помимо группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Пять новых игроков, с которыми мы будем работать на первый квартал, они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к компаниям группы "Сафмар", ранее с ними мы не работали. (Поставки будут – ред.) по рыночной цене, без премии", — сказал пресс-секретарь.

Он не стал уточнять названия компаний, а также предполагаемые объемы поставок сырья. При этом Тищенко обратил внимание, что эти поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом.

Таким образом, подытожил пресс-секретарь, Белоруссия в скором времени ожидает поставку двух танкеров российской нефти, закупленной через трейдеров, с перевалкой в порту литовской Клайпеды, двух танкеров азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Броды, а также поставки от нескольких российских компаний по магистральному нефтепроводу "Дружба".

В свою очередь, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подтвердила поставку Белоруссии одного танкера нефти, по второму пока идут переговоры, заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

"На данный момент мы подтверждаем контракт по продаже одного танкера нефти белорусской стороне, сделка будет реализована в ближайшее время. По второму танкеру пока идут переговоры", — сказал он.

Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар". Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.