МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 февраля, увеличились на 500 тысяч баррелей, или на 0,1%, до 443,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов — на 2 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, не изменилась и осталась на отметке в 13 миллионов баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 900 тысяч баррелей — до 39,1 миллиона.

Запасы бензина опустились на 2,7 миллиона баррелей, или на 1%, до 256,4 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения на 2,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 2,1 миллиона баррелей, или на 1,5%, составив 138,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,7 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.