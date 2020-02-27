МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" в марте может поставить в Белоруссию 230-300 тысяч тонн нефти, а "Роснефть" и "Татнефть" могут возобновить поставки, прекращенные с начала этого года, сообщили РИА Новости источники в отрасли. Кроме того, по их словам, могут появиться пять совсем новых поставщиков: "УДС нефть", "Янгпур" ("дочка" "Белоруснефти") и еще три небольшие российские компании.

"Среди поставщиков "Янгпур" с заявкой в 2 тысячи тонн и "УДС нефть" с 23 тысячами тонн. Они пойдут на Мозырский НПЗ. Также есть три другие совсем маленькие компании, они сделали заявку, но без подтвержденных объемов", — сказал один из собеседников агентства.

По словам еще одного источника, кроме этих пяти небольших компаний, заявки на поставки на март традиционно подала "Татнефть" с объемом 165 тысяч тонн.

Помимо этого, заявка есть и от входящих в холдинг "Сафмар" компаний "Русснефть" и Нефтиса" с объемом 230 тысяч тонн, которые поставят нефть на "Нафтан". Другой источник не исключает, что объем может составить 300 тысяч тонн.

По словам третьего источника, вскоре может подать заявку на прокачку в марте и "Роснефть" с объемом порядка 500 тысяч тонн. "Компания не прекратила переговоры о поставке, речь идет о 500 тысячах тонн", — сказал собеседник агентства.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин на вопрос о заявках на поставки в Белоруссию в марте пояснил РИА Новости, что заявки от нефтяников поступают, но оформленных маршрутных поручений пока нет. И компании вправе как отозвать свои заявки, так и сделать новые до середины марта, уточнил он.